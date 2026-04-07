日本学生野球協会は７日、審査室会議を開催し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で部員２人が書類送検された日大三について、ＳＮＳ不適切利用として２５年１１月３日から今年５月９日までの対外試合禁止処分の決めたことを発表した。同校では部員２人が女子生徒にわいせつ動画を送らせて拡散したなどとして、警視庁が２人を書類送検。野球部の活動を休止、３月には春季大会の出場を辞退していた。拡散した生徒も対象とされ