近年は画像編集や作成にAIを利用したアプリが多数ありますが、AIを利用して写真に写った女性の服を脱がせたり、女性の顔をポルノ動画に合成したりする有害なアプリも登場しています。こうした「Nudify(ヌード化)」アプリがAppleやGoogleの公式アプリストアで配布されており、検索システムや広告によってユーザーがヌード化アプリに誘導されているとのレポートを、IT業界の監視団体であるTech Transparency Project(TTP)が公開しま