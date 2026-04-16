「少し見るつもりが、気づけば夜中の2時」「自己嫌悪に苛まれながら次の動画を開いてしまう」――。インターネットでポルノコンテンツを見漁ることを止められない人たちがいる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）近年では、ストレスを抱えた女性がそうした依存に陥るケースも急増しており、男性とは違う深刻な症状も報告されているという。ここでは、専門家である石川有生氏の著書『脳が壊れるインターネットポルノ依存症』（