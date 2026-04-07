メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋港で毎年夏に開かれる「海の日名古屋みなと祭」の花火大会が、今年は中止される見通しとなりました。 毎年7月に名古屋港で開かれる「海の日名古屋みなと祭」は、30万人以上が来場し、フィナーレに花火大会が実施されています。 祭りの事務局を務める名古屋港管理組合によりますと、名古屋港ガーデンふ頭では、今年秋に開催されるアジア・アジアパラ大会に向け、選手の宿