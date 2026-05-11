両親を殺害された遺族が11日、高校生を前に講演し、命の大切さを訴えました。名古屋市中区の名古屋たちばな高校では、犯罪被害者を支援するNPO「緒あしす」の青木聰子代表が、全校生徒を前に講演会を開きました。20年前に両親を刃物で殺害された青木さんは、事件が解決したとしても「何も終わっていない」と、今も苦悩が続いていることを語りました。また、「人生はゲームのようにリセットできない」とも訴え、加害