1976年7月18日に公開された映画『グレンダイザー ゲッターロボG グレートマジンガー 決戦！大海獣』を、50年前の公開記念日に映画館で上映するイベント《グレンダイザー ゲッターロボG グレートマジンガー ロボットガールズZ 決戦!まんがまつり》が決定した。本イベントは2部構成となり、第1部では、『グレートマジンガー対ゲッターロボ』（1975年3月公開／30分）、『グレートマジンガー対ゲッターロボ G 空中大激突』（1975年7月