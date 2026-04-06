『グレンダイザー ゲッターロボG グレートマジンガー 決戦！まんがまつり』開催！
1976年7月18日に公開された映画『グレンダイザー ゲッターロボG グレートマジンガー 決戦！大海獣』を、50年前の公開記念日に映画館で上映するイベント《グレンダイザー ゲッターロボG グレートマジンガー ロボットガールズZ 決戦!まんがまつり》が決定した。
本イベントは2部構成となり、第1部では、『グレートマジンガー対ゲッターロボ』（1975年3月公開／30分）、『グレートマジンガー対ゲッターロボ G 空中大激突』（1975年7月公開／24分）、『UFO ロボ グレンダイザー対グレートマジンガー』（1976年3月公開／25分）、『グレンダイザーゲッターロボ G グレートマジンガー 決戦！ 大海獣』（1976年7月公開／31分）を上映、ゲストに、五十嵐浩司、本多真梨子、稲田徹、寺田貴信（プロデューサー、ゲームクリエイター）、岡崎聖（バンダイスピリッツ）、早川優（音楽ライター）が登壇し、トークショーを開催予定。
第2部では、東映ロボットアニメの主人公ロボットが美少女キャラクターとなった無敵のヒロインアニメ『ロボットガールズ Z』第7話〜第9話（2014年製作／35分）、『ロボットガールズ Z プラス』第1話〜第6話（2015年製作／33分）を上映。ゲストに本多真梨子、高岡香、兵頭一歩、博史池畠が登壇する。
半世紀もの間愛されてきた東映ロボットアニメを一気に楽しめるチャンス、お見逃しなく。
＞＞＞Blu-rayジャケットをチェック！（写真5点）
（C）ダイナミック企画・東映アニメーション （C）東映 （C）ロボットガールズ研究所
本イベントは2部構成となり、第1部では、『グレートマジンガー対ゲッターロボ』（1975年3月公開／30分）、『グレートマジンガー対ゲッターロボ G 空中大激突』（1975年7月公開／24分）、『UFO ロボ グレンダイザー対グレートマジンガー』（1976年3月公開／25分）、『グレンダイザーゲッターロボ G グレートマジンガー 決戦！ 大海獣』（1976年7月公開／31分）を上映、ゲストに、五十嵐浩司、本多真梨子、稲田徹、寺田貴信（プロデューサー、ゲームクリエイター）、岡崎聖（バンダイスピリッツ）、早川優（音楽ライター）が登壇し、トークショーを開催予定。
半世紀もの間愛されてきた東映ロボットアニメを一気に楽しめるチャンス、お見逃しなく。
＞＞＞Blu-rayジャケットをチェック！（写真5点）
（C）ダイナミック企画・東映アニメーション （C）東映 （C）ロボットガールズ研究所
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優