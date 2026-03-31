デビュー10周年を迎える2026年末にはフルモデルチェンジか!?2016年11月にデビューしたトヨタのコンパクトハイトワゴン「ルーミー」は、登場から10年目に突入するなか、今もトップセールスを維持し続ける驚異の人気モデルとなっています。そろそろ次期モデルの噂も聞かれるようになるなか、SNSなどにも「“新型”ルーミー」への期待を寄せる多くの声が集まっていました。【画像】超カッコいい！ これが次期「ルーミー」の姿!?