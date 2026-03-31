有楽製菓（東京都小平市）が、人気チョコ「ブラックサンダー」に次ぐ“第二の柱”と据えるブランド「ミルクマニア」シリーズの新商品「ミルクマニアいちご」を3月31日に販売開始します。【写真】SNSで話題になった「ミルクマニア」がコレ！バスにもなっちゃった！「ミルクマニア」は、厳選したミルク原料を黄金比で配合することで生まれる“深いコク”と“まろやかな甘み”が特長のチョコバー。バター香るビスケットとミルク風