有楽製菓（東京都小平市）が、人気チョコ「ブラックサンダー」に次ぐ“第二の柱”と据えるブランド「ミルクマニア」シリーズの新商品「ミルクマニアいちご」を3月31日に販売開始します。

【写真】SNSで話題になった「ミルクマニア」がコレ！ バスにもなっちゃった！

「ミルクマニア」は、厳選したミルク原料を黄金比で配合することで生まれる“深いコク”と“まろやかな甘み”が特長のチョコバー。バター香るビスケットとミルク風味顆粒を組み合わせて実現した、さくっ＆ほろっとした独特の食感になっています。

2025年6月にテスト発売すると、SNSを中心に「濃さがクセになる」「ミルクの味わいがしっかり感じられる」などの投稿が寄せられ、「箱買いした」「毎日1本食べている」といった継続購入の声が増加。反響を受け、2026年1月に再販売を実施したところ、1カ月で300万本の出荷を達成した商品です。

新商品「ミルクマニアいちご」は、シリーズ展開第1弾で、ミルクマニアの“濃いミルク感”に甘酸っぱく華やかな「いちご」を掛け合わせています。希望小売価格は86円（税込み）です。