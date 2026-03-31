旬の野菜「フキノトウ」を冷凍保存するコツについて、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズが、Xの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】えっ…冷凍できるの？これが旬野菜「フキノトウ」のうまい保存法です！ニチレイフーズは「春の味覚『フキノトウ』は冷凍できます」と投稿。冷凍保存する方法について、「ゆでてアク抜きしてから冷凍すれば、変色を防げます◎ 面倒そうなアク抜き