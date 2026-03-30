水回りの緊急メンテナンスやリフォームを手がける「クラシアン」の公式インスタグラムアカウントが、台所の排水口に流すと危険な3つのものを紹介しています。【画像】やっば…コチラが「台所に流しちゃダメ」な“意外なもの”です！やっちゃってた…！！台所に流すと危険！3つのものとは？公式アカウントは「普段何気なくシンクに流しているものが、排水管のつまりや水回りトラブルの原因になっていることがあります」と