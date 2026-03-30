B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、任天堂の人気ゲームソフト「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボキャンペーンを4月1日から期間限定で実施します。コラボは「スーパーマリオブラザーズ」シリーズが発売40周年を迎えた一環で、実施。「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を表現したアイスクリームや限定グッズが展開されます。【写真】グッズが豪華！絵本型になるエ