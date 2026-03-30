B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、任天堂の人気ゲームソフト「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボキャンペーンを4月1日から期間限定で実施します。コラボは「スーパーマリオブラザーズ」シリーズが発売40周年を迎えた一環で、実施。「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を表現したアイスクリームや限定グッズが展開されます。

【写真】グッズが豪華！絵本型になるエコバッグ、オリジナルスリーブもチェック！

ダークブルーのコットンキャンディ風味、スカイブルーの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトの洋梨風味ソルベで銀河を表現したコラボ限定フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」が販売。加えたパワースター型菓子で「甘さ×しょっぱさ×酸味」という組み合わせが楽しめます。価格はレギュラーサイズ420円（以下、税込み）。

さらに、マリオやピーチらメインキャラクターをあしらった「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」（スモールダブル、510円）、「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属する「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」（スモールダブル、680円）も販売。「ギャラクシー」の世界観をイメージしたザインと、「ギャラクシー2」に登場するヨッシーとマリオの冒険の様子のデザインが展開。ダブルカップを購入すると、特典として「グランドスター型 シャインステッカー」がもらえます。

マリオの多彩なアクションや変身姿を楽しめる「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」（580円）、マリオとヨッシー、ロゼッタがまるで宇宙を旅しているような「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」（ 1340円）も発売。ダブルサンデーには、洗顔時や家事のときに付ければ手首に流れる水をキャッチできる、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付くスペシャル仕様になっています。

マリオやヨッシー、ロゼッタらが描かれた限定デザインのカップに加え、ロゼッタの王冠ピックやチコのスプーンチャームが付属するスペシャル仕様も用意される。サンデーはキャラクターピックがランダムで付くなど、遊び心あふれる内容となっている。

その他、アイスを8個選べる「スイーツギャラクシーセット」（スモール2990円／レギュラー3550円）も登場。「ロゼッタの絵本」をモチーフにしたエコバッグが付属します。

期間中、店舗でコラボ商品を購入し、アプリ「Nintendo Store」で「GPSチェックイン」をすると、オリジナルステッカーがもらえるキャンペ−ンも実施されます。