インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「女性が結婚相手に求める条件」ランキングを投票で募っています。2026年3月27日時点で集まった170票でのランキングを紹介します。【画像】意外な《条件》もランクイン？TOP10を見る！3位は「常識がある」でした。回答者からは「常識がないと社会でやっていけないと思うし、最低限の常識がない人とは話が合わな