インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「女性が結婚相手に求める条件」ランキングを投票で募っています。2026年3月27日時点で集まった170票でのランキングを紹介します。

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3位は「常識がある」でした。回答者からは「常識がないと社会でやっていけないと思うし、最低限の常識がない人とは話が合わないと思う」「常識がない人とは一緒に暮らしていけませんし、両親に紹介するのも不安です」といった声が寄せられていました。

2位には「話し合いができる」がランクイン。「どんなことがあってもまず話し合える人でないと、この先、数十年一緒にいるのは無理じゃないでしょうか」「結婚は困難の連続だと思うが、その度に話し合って乗り越えていける人がいい」などのコメントが見られました。

そして、1位は「タバコを吸わない」でした。「洋服や髪の毛にタバコの臭いがつくのは、耐えられそうにありません」「外出する際に、喫煙タイムを待っていないといけないのが面倒」などの回答が集まっていました。