春は進学や就職を機に、一人暮らしを始める人が増える季節です。新生活の準備といえば、家具や家電、日用品をそろえることに目が向きがちになり、防犯対策は後回しになりやすいのが実情ではないでしょうか。【画像】100円ショップで購入できる！これが防犯に役立つ「便利グッズ」です！窃盗犯は「特別な家」ではなく、「入りやすい家」を狙います。「オートロックだから安心」「2階だから大丈夫」と思っていませんか。元警視