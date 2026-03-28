春は進学や就職を機に、一人暮らしを始める人が増える季節です。新生活の準備といえば、家具や家電、日用品をそろえることに目が向きがちになり、防犯対策は後回しになりやすいのが実情ではないでしょうか。

【画像】100円ショップで購入できる！ これが防犯に役立つ「便利グッズ」です！

窃盗犯は「特別な家」ではなく、「入りやすい家」を狙います。「オートロックだから安心」「2階だから大丈夫」と思っていませんか。元警視庁刑事の私が担当した侵入窃盗事件の中には、事前にわずかな対策を講じていれば未然に防げた可能性のある事案が少なくありませんでした。

防犯の基本は高価な設備ではなく、ちょっとした工夫の積み重ね。100円ショップで手に入るアイテムでも、組み合わせ次第で侵入リスクを下げることは可能です。今回は、元警視庁刑事の視点から、100円ショップで売られている商品で備えられる防犯対策を解説します。

防犯の基本は「一つの道具」ではなく「組み合わせ」

防犯グッズというと、カメラや警報機、特殊な鍵のような高価な設備を想像する人もいるかもしれません。もちろん本格設備には強みがあります。ただ、現実の防犯で重要なのは、単品の性能だけではありません。

空き巣や侵入犯が嫌うのは、「時間」「人目」「音」です。つまり、侵入に時間がかかり、人の目に触れやすく、物音が出る場所は、それだけで犯行のリスクが高くなるため、敬遠されやすくなります。逆に言えば、短時間で入れそうで、人にも見られにくく、物音も出にくい場所が狙われやすいのです。

従って、一人暮らしの防犯で大切なのは、100円ショップのアイテムでも、複数を組み合わせること。窓に時間をかけさせ、室内を見えにくくし、玄関で不用意に対面しない防犯対策が実現可能です。

最優先は窓 補助錠は「1個」ではなく「2個」で考える

最初に手を付けたいのは窓です。引き違い窓であれば、サッシに取り付ける補助錠が100円ショップでも販売されています。ここで重要なのは、「補助錠を付けたから安心」ではなく、上下2カ所で固定する発想です。1点よりも2点で止めた方が、こじ開けや開放に手間がかかります。侵入に数十秒でも余計にかかる状態をつくることに意味があります。

さらに、窓は鍵だけでなく「見え方」も大切です。室内が外からよく見える部屋は、在宅か不在か、生活リズムがどうかといった情報を与えやすくなります。そこで、目隠しシートやレースカーテンを使って視線を遮ることが有効になります。

つまり窓の防犯は、補助錠で開けにくくし、目隠しで生活を見せにくくするという2点を組み合わせて考えるのが基本です。さらに、防犯ブザーを窓付近に設置しておくという工夫もあります。本来は携帯用ですが、窓を無理に開けようとした際に音が鳴れば、侵入者にとって大きな心理的プレッシャーになります。

玄関は「すぐに開けない仕組み」を作る

次に整えたいのが玄関です。玄関の防犯というと施錠ばかりが意識されますが、実際には来訪者対応も重要です。宅配、点検、勧誘、各種営業など、玄関は見知らぬ相手との接点になりやすい場所です。

ここで有効なのが、置き配の意思表示です。100円ショップには、置き配サインプレートやマグネット式の表示用品があります。これを使えば、宅配時にドアを開ける回数そのものを減らすことができます。

さらに、ドアスコープののぞき見防止カバーのような小物もあります。これ自体が侵入を防ぐ決定打になるわけではありませんが、「まず確認する」「すぐ開けない」という行動習慣が定着します。とにかく、来訪者が来てもすぐには開けず、非対面で済む用件は非対面で済ませることが重要なのです。

郵便物とゴミは「生活情報」そのもの

そして、一人暮らしで見落とされやすいのが、郵便物やゴミです。ポストにチラシや郵便物がたまっている部屋は、それだけで不在が推測されやすくなります。帰省や旅行のときは、配達停止なども含めて考えた方がよい場面があります。

また、DMや宅配ラベルをそのまま捨てるのも避けたいところです。住所、氏名、場合によっては購入傾向まで分かることがあります。100円ショップの個人情報保護スタンプを使えば、宛名部分を簡単に読みにくくできます。

防犯は、玄関や窓の強さだけで決まるわけではありません。この部屋にはどんな人が住んでいて、どんな生活をしているのか。そういった個人情報を外に出し過ぎないことも立派な対策なのです。

自転車は「追加ロックをもう1本」が意味を持つ

新生活では、自転車が生活の足になる人も多いでしょう。その大切な足が奪われるのが、自転車盗難です。自転車盗難は身近な犯罪の一つで、短時間の駐輪でも被害に遭うことがあります。愛用の自転車を過去に奪われ、悔しい想いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自転車盗難の防犯で基本になるのがツーロックです。備え付けの鍵に加えて、ワイヤーロックなどをもう1本使いましょう。100円ショップのロックは高級品ほどの強度は期待できなくても、「手間を一つ増やす」ことに意味があります。

犯人は、同じ場所にもっと簡単に持っていける自転車があれば、そちらへ流れやすくなります。自宅の防犯と同じで、自転車の防犯でも大切なのは、高価な防犯装置よりも、窃盗犯に面倒をかけることなのです。

1000円前後でも防犯対策は充分に組める

冒頭でも紹介しましたが、私がこれまで見てきた侵入窃盗事件の中には、ほんの少し対策が違っていれば、防げた可能性があるものが少なくありませんでした。無施錠、補助錠なし、外から生活が見える窓、郵便物がたまった玄関先など、そうした日常の小さな隙が、犯罪の入口になります。

一人暮らしのスタート時は出費がかさみます。そのため、防犯対策に予算をかけることを後回しにしてしまう気持ちも理解できます。ただ、1000円前後でも、「窓の補助錠を2個」「置き配サイン」「個人情報保護スタンプ」「簡易的な防犯ブザー」といった最低限の組み合わせは十分可能です。

ポイントは、「何を一つ買うか」ではなく、窓、玄関、個人情報という3つのポイントを同時に押さえることです。薄くてもいいので、まずは全体を一度カバーすることが重要です。

防犯は、特別な人だけが考えるものではありません。新生活を始めるすべての人が、最初に整えておくべき生活の基礎です。

100円ショップの防犯用品は、決して万能ではありません。それでも、何もしない部屋を、泥棒にとって少し面倒な部屋に変える力はあります。新生活の買い物リストに、防犯用品も加えてみてはいかがでしょうか。