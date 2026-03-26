少子化にあって、保護者の保育園を選ぶ目は肥えてきた。だが、熊本には、通う児童の保護者に「園とかかわっていたいからもう一人産みました」と言わしめて、少子化の根本を変えてしまう、元気な保育園がある。その秘訣とはいったいなにか。＊＊＊【写真】“少子化に打ち勝った保育園”の子どもたち他園の子と比べて「圧倒的な身体能力や芸術表現を示す」という親が保育園を選ぶ基準の第1位は、多くの調査で自宅や職場に近