【モデルプレス＝2026/03/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占無料配信）の公式グッズの販売が3月27日より開始される。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」公式グッズ決定撮り下ろし写真を使用したチェキ風カード、練習生手書きのアクリルチャーム、Concept Posterデザインのステッカーセット等を展開予定。さらに