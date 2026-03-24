「日プ新世界」公式グッズ決定 チェキ風カード・カプセルトイなど
【モデルプレス＝2026/03/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占無料配信）の公式グッズの販売が3月27日より開始される。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
撮り下ろし写真を使用したチェキ風カード、練習生手書きのアクリルチャーム、Concept Posterデザインのステッカーセット等を展開予定。さらに「新世界カプセルトイ」をタワーレコードおよびドコモショップの一部店舗で販売する。新世界カプセルトイは第1弾・第2弾を予定。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」公式グッズ決定
撮り下ろし写真を使用したチェキ風カード、練習生手書きのアクリルチャーム、Concept Posterデザインのステッカーセット等を展開予定。さらに「新世界カプセルトイ」をタワーレコードおよびドコモショップの一部店舗で販売する。新世界カプセルトイは第1弾・第2弾を予定。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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