東京都は１７日、今年１月以降の都内での麻疹（はしか）の累計感染者数が、昨年１年間に並ぶ３４人に達したと明らかにした。職場や学校での感染が疑われるケースが複数あるといい、新宿区内の飲食店では従業員９人のはしか患者が集団発生した。都は感染が急速に拡大しているとして、都民にワクチン接種や抗体検査などを呼びかけている。都によると、今月６日以降、新宿区内の飲食店で２０歳代の男性従業員９人がはしかに感染し