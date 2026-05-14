2026年、全国的に「麻疹（はしか）」の感染報告が相次ぎ、医療現場からは警鐘が鳴らされている。さらに、新生活が始まったこの時期は、子どもから大人へ感染する「おたふく（流行性耳下腺炎）」への警戒も必要。こうした感染症に大人がかかった際の重症化リスクや、後遺症の恐怖、そして「免疫空白世代」が今とるべき対策とは？ クリニックフォアの内科医・渥美義大先生に聞いた。【画像】大人の喘息も3倍に！この春の悪化の原因