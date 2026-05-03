神奈川県庁（資料写真）神奈川県は３日、平塚市在住の１０代男性がはしかに感染したと発表した。海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。県平塚保健福祉事務所によると男性は４月２６日に発熱、３０日に発疹の症状があり、今月１日に医療機関を受診。２日に遺伝子検査で陽性が確定した。男性は４月２５、２６日に小田急小田原線や京王井の頭線、ＪＲ山手線、都営大江戸線を利用したという。