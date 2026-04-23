ヒトの麻疹ウイルスは、ウシの「牛疫ウイルス」がヒトに「スピルオーバー（異種間伝播）」することで生まれた、と考えられている（画像はAIで生成）連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第174話2026年3月の時点で、すでに前年を上回る勢いで患者が急増している「はしか（麻疹）」。ワクチンによって制御できるはずの感染症が、なぜいま増えているのか？人類の歩みとともに人間社会に定着してきた、と考えられている「