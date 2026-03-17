東京都アレルギー情報navi.によると今年は過去最多クラスの花粉の飛散量を観測し、ピークはまだ続くという。この時季、アレルギー症状を抑えるために、市販の花粉症薬を頼みの綱にしている人は多いだろう。「パッケージに『眠くなりにくい』と書かれていても、うっかり飲んだ常備薬との飲み合わせで副作用が強く出てしまい、急な眠気に襲われ、事故を引き起こす可能性もあります」そう忠告するのは、国際感食協会理事長で薬剤師の