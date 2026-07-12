副作用
『副作用』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月29日
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ロキソニンSなど鎮痛薬、薬剤師不在でも購入可能とする方針を了承
厚労省専門調査会が薬剤師不在でも登録販売者の説明があれば購入可能とする方針を了承した
共同通信
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フィリピンへの年金移住、現地医療だけで暮らせるかを専門家が解説
都市部の私立病院は利用しやすいが地方では専門医が限られるという
ファイナンシャルフィールド
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月23日
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治験で治療費を抑えた51歳妻、夫の死後に500万円の請求が届く
治験参加で治療費負担を軽減した51歳男性の遺族が、葬儀等で計500万円を負担したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月21日
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最新研究で判明、80歳でも脳が若い人が毎日続けている歩数
80歳前後の健法塾生は30〜60代より脳のクリアランス機能が高いという
プレジデントオンライン
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慶応大の脊髄iPS移植の臨床研究で副作用なし 最長4年間の観察
最長4年の観察で腫瘍や重い副作用は確認されず長期的安全性に問題はなかった
共同通信