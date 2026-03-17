東京都アレルギー情報navi.によると今年は過去最多クラスの花粉の飛散量を観測し、ピークはまだ続くという。この時季、アレルギー症状を抑えるために、市販の花粉症薬を頼みの綱にしている人は多いだろう。

「パッケージに『眠くなりにくい』と書かれていても、うっかり飲んだ常備薬との飲み合わせで副作用が強く出てしまい、急な眠気に襲われ、事故を引き起こす可能性もあります」

そう忠告するのは、国際感食協会理事長で薬剤師の宇多川久美子さんだ。

薬局の店頭に並ぶ花粉症薬にはいくつか種類があり、作用の仕組みが異なるという。そもそもどんな種類があるのだろうか。

「花粉症の薬は主に、目のかゆみや鼻水の原因となる『ヒスタミン』をブロックして症状を抑える『抗ヒスタミン薬』です。大きく“第1世代”と“第2世代”に分けられます。第1世代は、即効性がありますが、脳への影響（眠気や集中力）があり、副作用が強く出ます」（宇多川さん、以下同）

代表的なものに、「レスタミンコーワ糖衣錠」や「ストナリニS」などがある。

「この季節にCMでよく流れる、『アレグラ』や『アレジオン』『コンタック』などはバージョンアップした第2世代で、アレルギー症状が出る前から服用することで、症状を抑えます。副作用が小さいのが特徴です」

寒暖差が大きく、環境が変わりやすいこの時季は、なにかと不調が起こりやすく、服用薬の種類も増えがちだ。花粉症薬と飲み合わせて大丈夫なのだろうか？

「とくに気をつけたいのが、同じ抗ヒスタミン薬を含む薬剤の服用です。知らずに飲むと成分が重複して危険です。抗ヒスタミン薬は主に総合風邪薬や止め薬、酔い止め薬などに含まれていて、飲み合わせることで眠くなる作用が強く出る恐れがあります」

■咳止めなどの抗ヒスタミン薬は眠気が倍増

お出かけの前に酔い止めや咳止めを併用して飲んでしまうと、突然の睡魔に襲われて、ふらついて転倒してしまうことも起こりうるのだという。

また、抗ヒスタミン成分を取りすぎることで眼圧が上昇する恐れも。緑内障の人は症状が悪化したり、かすみ目がひどくなることもあるので要注意だという。

■睡眠改善薬で意識が朦朧に

「市販の睡眠改善薬（ドリエルなど）を飲んでいる人も注意が必要です。そもそもが、抗ヒスタミン剤の“眠気の副作用”を利用している薬が多いので、花粉症薬と併用すれば2倍飲むことになり、効きすぎる恐れがあります。

睡眠薬には筋作用もあり、就寝前に一度に飲むことで、ふらつき、せん妄といった副作用につながる危険もあります。たとえば、夜中にトイレに起きた際、意識がとして足がもつれやすくなり、転倒リスクが高まることも……」

■抗生物質で動悸などの副作用が出やすくなる

ほかにも、気をつけるべき飲み合わせがある。抜歯や細菌感染などに処方される抗生物質だ。

「『クラリス』という抗生物質は比較的、副作用は弱いのですが、抗ヒスタミン剤と一緒に飲むと薬の血中濃度が上がり、動悸などの副作用が出やすくなる可能性も」

■抗コリン剤で、強い眠気やのどの渇き

とくに、第1世代の抗ヒスタミン薬は、抗コリン作用を併せ持ち、強い副作用が出やすいため、安易な併用は避けたい。

「女性に多い過活動や膀胱炎の薬、胃もたれ時に服用する抑制薬、気管支薬などに使われる『抗コリン剤』は、副作用を増長させやすいため、飲み合わせに気をつける必要があります」

抗コリン剤の副作用である非常に強い眠気のほか、のどが渇きやすくなったり、腸の動きが鈍くなり、便秘や下腹部痛を引き起こす。

■果汁100％ジュースで薬を飲むと効果が半減

薬は、水またはで飲むのが基本だが、つい飲みかけのジュースなどで流し込んでしまうと、思わぬ落とし穴が。

「『アレグラ』に使われているフェキソフェナジン塩酸塩は、主に小腸で吸収されます。このため、りんごやグレープフルーツなど果汁100％のジュースと一緒に服用すると、果汁の成分が腸の吸収を阻害し、薬の効き目を半分程度まで減少させてしまいます」

■胃薬も同様に効果が半減

胃薬が欠かせないという人も、フェキソフェナジン塩酸塩は避けたい。胃酸を抑える「制酸剤」に含まれるアルミニウムやマグネシウムは、抗アレルギー薬の吸収を阻害することがあり、効き目が弱まってしまう。

「そういう方は、肝臓で吸収されるほかの抗アレルギー薬に切り換えるほうが安心でしょう」

■ほかの薬を併用するときは前後4時間空けて

副作用の心配がないからと、漢方薬を“ついでに飲む”のもNG。

「漢方といえど有効成分が入った薬ですから、副作用を軽視しないよう心がけましょう」

花粉症薬とほかの薬を併用するときは、飲む時間が重要だという。「前後4時間空け、分けて服用すると安心です。効き目や副作用は個人差も大きいため、購入時に薬剤師に、現在服用している薬を伝えて、相談することが大事です」

症状を抑えるための薬があだとなることのないようきちんとした心がけが不可欠だ。

【花粉症薬とNGな飲み合わせ】

＜抗ヒスタミン薬＞

（1）風邪薬

（2）咳止め薬

（3）乗り物酔い止め薬

（4）睡眠改善薬

＜抗コリン剤＞

（5）胃腸の痙攣抑制剤

（6）頻尿改善薬

（7）気管支喘息改善薬

（8）抗生物質

＜アレグラのみ飲み合わせNG＞

（9）胃薬（制酸剤）

（10）果汁100％ジュース