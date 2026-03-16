韓国・ソウルで発生した日本人の親子2人が巻き込まれたカプセルホテルの火事。ホテルに火災対策のスプリンクラーが設置されていなかったことが分かりました。おととい、ソウル中心部の明洞近くのカプセルホテルで起きた火事。10人がけがをし、巻き込まれた日本人親子2人のうち50代の母親が現在も意識不明の重体です。宿泊していたインド人「フロア全体が煙に満ちていて、息ができなかった。スプリンクラーがなかったと思う」ソウル