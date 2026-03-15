声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、特別賞を大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の声を務めた水野なみが受賞した。【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子特別賞は、どの賞にも当てはまらないが、表彰すべき特別な活動をされた声優・作品・活動等に贈られる。笑顔で登壇した水野だったが、受賞スピーチで「