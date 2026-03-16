大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのグラビア写真集『I myaku you.』が、万博開幕1周年となる4月13日に発売決定。16日、ミャクミャクのグラビアショット＆コメントが公開された。【写真集カット】ミャクミャク、グラビアポーズベッド上やビーチであらわな姿『I myaku you.』、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊となる。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキ