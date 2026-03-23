昨年の4月13日から10月13日までの6か月間、大阪市の人工島『夢洲』で開催されていた大阪・関西万博。来場者時からは満足の声が寄せられた一方で、莫大な建設費やチケット関連のトラブルなど、さまざまな事案が問題視されたことも記憶に新しい。【写真】「ついに脱いだか…」ファン必見！ミャクミャク渾身の1st写真集まさかの『ミャクミャク』グラビア写真集中でも、世間からの関心を集めたのは万博公式キャラクターの『ミャク