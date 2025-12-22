ミャクミャクを頭につけたまま大阪観光局理事長の溝畑(みぞはた)宏さんが会見をしているABCニュースのTikTok動画が477万回再生突破と大バズりしている。【写真】440万回再生の大バズり！ミャクミャク姿で大真面目に会見する溝畑さん《取り憑かれててワロタw w w w w w》《この人、ミャクミャク人気がない時期からずっとこれ被って会見してて、上司の鑑だなって思ってた》と動画のコメント欄は大盛り上がり。そこで、週刊女性