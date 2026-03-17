大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクがまたしても話題をさらっている。今度は、まさかの1stグラビア写真集『I myaku you.』の発売だ。報道によると、発売日は2026年4月13日。フェリシモ出版から刊行され、撮影は沖縄で2泊3日にわたって行なわれたという。 【画像】「なぜかうっすらエロさを感じる」とも言われるミャクミャクの沖縄ロケ 全224ページ、価格は3960円。ビーチではしゃぐ姿や街歩き、