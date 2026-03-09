第６回ＷＢＣで大会連覇を狙う侍ジャパンは８日、１次リーグＣ組のオーストラリア戦（東京ドームを４―３で制して開幕３連勝を飾り、最終戦を残しながらも首位通過を確定させた。プレミア１２覇者の台湾や宿敵・韓国、前回大会８強のオーストラリアを実力通りに撃破した格好だ。しかし、米マイアミに戦いの場を移す決勝ラウンドではさらなる強豪が待ち受けている。険しさを増す一発勝負のトーナメントを勝ち抜くべく、侍ジャパ