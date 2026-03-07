2026年3月6日、韓国メディア・ニュース1は、韓国の今年1月の経常収支は132億6000万ドル（約2兆900億円）の黒字となり、33カ月連続の黒字を記録したと伝えた。月間ベースでは歴代5位となる数値だという。記事によると、韓国銀行が6日に発表した「26年1月の国際収支（暫定）」によると、1月の経常収支は132億6000万ドル（約2兆900億円）の黒字となった。黒字額は前月（187億ドル＝約3兆円）より減少したものの、依然として高い水準を