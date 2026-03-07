2026年3月6日、韓国メディア・ニュース1は、韓国の今年1月の経常収支は132億6000万ドル（約2兆900億円）の黒字となり、33カ月連続の黒字を記録したと伝えた。月間ベースでは歴代5位となる数値だという。

記事によると、韓国銀行が6日に発表した「26年1月の国際収支（暫定）」によると、1月の経常収支は132億6000万ドル（約2兆900億円）の黒字となった。黒字額は前月（187億ドル＝約3兆円）より減少したものの、依然として高い水準を維持。前年同月（26億8000万ドル＝約4200億円）と比べると約4倍に増加した。韓国銀行は半導体などIT製品の輸出が好調だったことに加え、旧正月連休の時期が昨年の1月から今年は2月に移動したことで稼働日数が増え、輸出増加につながったと説明したという。

この結果、韓国の経常収支は33カ月連続の黒字となり、00年代以降では歴代2位となる長期黒字となった。商品収支は151億7000万ドル（約2兆4000億円）の黒字で、前年同月（33億5000万ドル＝約5300億円）に比べ約3．5倍に増加。月間ベースでは歴代3位の規模となった。1月の輸出は655億1000万ドル（約10兆3200億円）で、前年同月（約504億1000万ドル＝約7兆9500億円）より30．0％増加した。

品目別ではIT分野が78．5％増となり、特に半導体（102．5％増）、無線通信機器（89．7％増）、コンピューター周辺機器（82．4％増）が大きく伸びた。IT以外でも乗用車（19．0％増）、機械類・精密機器（11．3％増）、鉄鋼製品（9．3％増）、化学製品（6．0％増）などが増加した。地域別では東南アジア（59．9％増）、中国（46．8％増）、米国（29．4％増）向けの輸出が伸びた一方、日本向けは4．9％減少した。

また、1月の輸入は503億4000万ドル（約7兆9400億円）で、前年同月に比べて7．0％増となった。エネルギー価格の下落で原材料輸入は減少したものの、半導体製造装置など資本財の輸入が増えたことが影響したという。サービス収支は38億ドル（約6000億円）の赤字となり、前月より赤字幅が拡大した。旅行収支も17億4000万ドル（約2700億円）の赤字で、訪韓客の減少が影響したとみられている。

これについて韓国のネットユーザーからは「やはり半導体が韓国経済の柱だ」「IT産業が強い限り韓国経済はまだ大丈夫」「輸出が増えているのはいいニュースだ」「半導体がまた回復してきた」といった声が上がった。

一方で、「旅行収支の赤字が大きいのは問題だと思う」「日本向け輸出が減ったのが気になる」「33カ月連続黒字はすごいけど、体感景気は良くない」「結局、半導体次第の経済構造は変わっていない」「半導体以外も育てないとどうにもならない」「今年の輸出がこのまま伸びるかがポイントだろう」といった声も見られた。（翻訳・編集/樋口）