「去年の夏、東京に行った際に皇居東御苑を訪れて買いました。まさか、こんなに人気が出て、買えなくなるなんて」【写真】二つ折りの財布を開いてみると……話題になった「皇居財布」を愛用中の女子大生コロさん。あまりの人気に2025年の年末より販売中止が続いています。もともと人気だった年配層だけでなく若い世代にも人気になった理由は？コロさんが購入に至った経緯を取材。そして、皇居東御苑内の売店を運営し、財布などを