大塚耕平さん国民民主党代表代行などを歴任した元参院議員の大塚耕平（おおつか・こうへい）さんが2日、心不全のため死去した。66歳。名古屋市出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻真理子（まりこ）さん。日銀職員を経て2001年、参院選愛知選挙区に当時の民主党から出馬し、初当選。民主党政権では内閣府副大臣や厚生労働副大臣を務めた。4期目途中で参院議員を辞職。24年11月の名古屋市長選に出馬し落選した。国民民主党愛