テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、埼玉西武ライオンズの未来を担う期待の若手・渡部聖弥（23歳）を特集した。昨シーズン、新人では唯一となる二桁本塁打を放った若き大砲は、異例ともいえる新たな挑戦に取り組んでいる。ルーキーイヤーの2025年を経て、どのような進化を遂げようとしているのか。真価が問われる「2年目の現在地」を、テレビ朝日の2年目アナウンサー・藤田大和が取材した。◆「収穫」の1年目を経て迎え