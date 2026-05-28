バレーボール代表選手を大麻所持容疑で逮捕。協会が行った会見で詳細が明らかに。日本代表のユニホーム姿で相手の攻撃をブロックする選手。バレーボールの男子日本代表・佐藤駿一郎容疑者（26）です。大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は27日、東京・板橋区内のパチンコ店から忘れ物のバッグについて通報があり、その後の確認で佐藤容疑者の大麻所持の疑いが浮上。鑑定の結果を