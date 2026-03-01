ホルムズ海峡を通る原油タンカー＝2018年12月（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】中東オマーンの海事当局は1日、原油輸送の要衝ホルムズ海峡でパラオ船籍の石油タンカーが攻撃を受けたと発表した。乗組員20人は避難したが4人が負傷したという。攻撃主体は不明。米紙ニューヨーク・タイムズは米国とイスラエルがイラン攻撃を開始した2月28日、海峡を通過する船舶が約7割減少したと報じた。イラン国営テレビは28日、海峡で