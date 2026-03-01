米国とイスラエルの空爆後、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したという報道が相次ぎ、テヘランの一部地域で拍手と歓声が湧き上がったという外信報道が出てきた。AFPとDPA通信によると、先月28日夕方にテヘラン各地で住民が窓の外に出て拍手し音楽をかけたり口笛を吹く姿が目撃された。交流サイト（SNS）にシェアされた動画には歓声とともに爆竹が鳴る場面も収められていた。ハメネイ師死亡説は衛星を通じて海外に基盤を置くイ