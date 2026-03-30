過去に米ロも失敗した「斬首作戦」なぜ今回は開戦初日で成功した？2026年2月28日、アメリカとイスラエルが連携してイランに対する軍事攻撃を開始しました。【イスラエルの切り札？】実戦で使われたかもしれない「空中発射弾道ミサイル」です（写真で見る）本作戦の主力は地上部隊ではなく航空戦力であり、広域にわたる精密爆撃が集中して実施されました。そうしたなか、開戦初日に早くも世界を驚愕させる一報が流れます。イラ