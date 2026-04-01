2026年2月28日に開始された米国・イスラエル連合軍による対イラン軍事行動から、1カ月が経過した。ハメネイ最高指導者の暗殺という、国家の根幹を揺るがす事態に直面しながらも、イランの対応は計算された二面性を見せている。現在の中東情勢は、武力衝突の激化という表層的な動きとともに、イランによる高度な政治的生存戦略が見え隠れする。これまでの衝突において、イランは自らを「明白な侵略の被害者」と規定することで、国際