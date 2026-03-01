2009年に50歳で急死した米歌手マイケル・ジャクソンさんが2月27日、元友人から「児童性的人身売買と虐待」の罪で告発されたことが分かった。米ニューヨーク・ポスト紙が、4人の原告がジャクソンさんの遺産管理団体を相手取り、「薬物使用、レイプ、性的暴行」を受けたと主張して訴えを起こしたと伝えている。4人はいずれもジャクソンさんの元友人の兄弟妹で、虐待は7歳か8歳の頃にさかのぼると主張。ジャクソンさんが生前よく訪れ