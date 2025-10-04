英国の栄光を背負い、世界を駆け巡ったQE2の航跡1969年、英国スコットランドのクライドバンクで建造されたクイーン・エリザベス2（以下、QE2）は、全長293.5メートルを誇る巨艦、当時の英国王室の富と技術力を象徴する存在でした。英国の主要航海会社によって運航されたQE2は、ニューヨーク、カリブ海、オーストラリアなど世界各地への航路を開拓し、約39年間の運航期間で地球を約20周に相当する約560万キロメートルもの距離を航海