Khamenei MediaのXより日テレNEWS NNN

イラン外相「ハメネイ師は私の知る限り生きている」死亡報道を否定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 嵐の大野智 5月末でSTARTO社退所
  2. 2. 性欲満たす 女性20人の遺体撮影
  3. 3. Ado、自身初の「実写MV」公開
  4. 4. 松本人志起用のCM「ずっと反対」
  5. 5. アニメに謎の実写おばさん 話題
  6. 6. 中1殺害 理想の少年を見つけた男
  7. 7. 家族公認? 竹内涼真に新恋人か
  8. 8. イラン 最高指導者の死亡を否定
  9. 9. ラピスラズリ 国内初の産出確認
  10. 10. 「ずっと診たい」患者の特徴
  1. 11. 池江 破った「恋愛禁止ルール」
  2. 12. 米国 イランを徹底的に攻撃へ
  3. 13. 水上恒司が結婚発表 妊娠も報告
  4. 14. 雪上車横転で女児死亡 豪国籍か
  5. 15. ROLAND 経営店の家賃は「奇跡」
  6. 16. 中1男児を誘拐、ホルマリン漬け
  7. 17. 政府 イランの邦人を国外退避へ
  8. 18. 知り合いの子どもに暴行しケガさせたか　36歳男を逮捕　千葉・船橋市
  9. 19. 中川家・剛、パニック障害での休養は診断書を持っていってようやく…「それでも首傾げ取ったけどな、社員は」
  10. 20. 「卵は1日1個まで」は本当か
  1. 1. 性欲満たす 女性20人の遺体撮影
  2. 2. 中1殺害 理想の少年を見つけた男
  3. 3. 雪上車横転で女児死亡 豪国籍か
  4. 4. 中1男児を誘拐、ホルマリン漬け
  5. 5. 政府 イランの邦人を国外退避へ
  6. 6. 知り合いの子どもに暴行しケガさせたか　36歳男を逮捕　千葉・船橋市
  7. 7. 「両親を殺した」50歳男を逮捕
  8. 8. 「角刈りナメるな」理容師が反論
  9. 9. イラン最高指導者「死亡」か
  10. 10. イランの反撃 アラブ各国が批判
  1. 11. 「裸を見たくて」同僚宅にカメラ
  2. 12. 同僚の合鍵作製か「裸見たくて」
  3. 13. 高市首相の昼食 官僚ら驚かせた
  4. 14. 20人の遺体画像持ち出しか 処分
  5. 15. 小学館側 性被害女性に口止めか
  6. 16. 日本漫画家協会 性加害巡り声明
  7. 17. 参政党・神谷代表 小学館に苦言
  8. 18. イラン攻撃は数日続く 以首相
  9. 19. 旭川14歳凍死 加害生徒らの告白
  10. 20. 2歳死亡 タクシー運転手を逮捕
  1. 1. 「スパイ防止法」鼻で笑われる訳
  2. 2. トー横ぶっ潰すはずが…意外展開
  3. 3. 姫路城 3月1日から大幅値上げ
  4. 4. 神奈川県警 なぜ不祥事で目立つ
  5. 5. 政府がイスラエル渡航中止を勧告
  6. 6. ホンダとタッグのアストン最下位
  7. 7. 真面目な弟のゴミ屋敷 兄が絶句
  8. 8. イランに国外退避促す外務省
  9. 9. 「1億円超の土地」所持も貧困
  10. 10. 邦人退避の準備に着手と外相
  1. 11. 資さんうどん 異例の説明に賛否
  2. 12. 「復讐」父を嘘の愛で看取った娘
  3. 13. 高市首相“日本人の安全確保を指示”　米・イスラエルがイラン攻撃
  4. 14. 噂の「危ない車」車種聞いて凍る
  5. 15. 首相、情報収集徹底を指示　在留邦人の安全確保要請
  6. 16. 国家安全保障会議を開くと首相
  7. 17. 政治評論家・竹田恒泰氏が斬る報道の盲点「消費税の低い日本こそ最強のポテンシャル」
  8. 18. 家計が赤字 共通する金銭感覚
  9. 19. エプスタイン島 日本人が訪問か
  10. 20. 保育士給与上げるんだ 批判の声
  1. 1. イラン 最高指導者の死亡を否定
  2. 2. 60代の男性 老化を加速させる?
  3. 3. 湾岸アラブ諸国で爆発報告相次ぐ
  4. 4. 韓のダイソー 独立した複雑背景
  5. 5. カタール外務省も「イラン攻撃」
  6. 6. 米歌手 ニール・セダカさん死去
  7. 7. イランがミサイル「報復攻撃」か
  8. 8. 中国の武装強化 台湾疲弊を加速
  9. 9. 北で指導者の斬首作戦映像出回る
  10. 10. 対イラン先制攻撃 北への影響
  1. 11. 米軍とイスラエル軍がイラン攻撃
  2. 12. イラン南部の学校 死者51人報道
  3. 13. 有名韓国男性アイドル、元恋人が風俗嬢との不適切な関係を暴露「私の家のごみ箱から避妊具」
  4. 14. 米のイラン攻撃「崇高な使命」
  5. 15. パキスタン&アフガン 衝突激化
  6. 16. 米ワーナー買収で巨大企業誕生へ
  7. 17. ドバイの有名観光地で火災…4人負傷　地元当局
  8. 18. 米軍もイラン攻撃 米紙報道
  9. 19. 米新興企業の技術 使用禁止指示
  10. 20. 韓流アイドル 騒動への思い
  1. 1. 履歴書で嘘書いたら…男性の末路
  2. 2. 中学生に人気の「格安Android」
  3. 3. 年収900万円超 意外な業種とは
  4. 4. 一風堂 1000円超でも売れるワケ
  5. 5. 光回線迷うなら料金に全振りせよ
  6. 6. インスタ、自傷検索を自動通知　10代の安全対策強化、保護者に
  7. 7. IHI公式 中国の制裁に「あ」
  8. 8. Uber配達員が抱えるリスクに警鐘
  9. 9. 新幹線で寝過ごしたらどうする?
  10. 10. イラン攻撃　日本企業がホルムズ海峡周辺の船舶を航行中止に
  1. 11. シン富裕層がユニクロ選ぶワケ
  2. 12. スズキSUV型EV 乗る前から予想外
  3. 13. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
  4. 14. ドコモ3G終了へ 家族に影響も
  5. 15. 三菱UFJの株価が高値圏で推移
  6. 16. 40歳から新NISA まだ間に合う?
  7. 17. ロケット「カイロス」3度目挑戦
  8. 18. ちょっといいかな 退職勧奨注意
  9. 19. 魅力度下位でも…移住したい差異
  10. 20. メルカリ 利用制限アカが86%増加
  1. 1. DAISO購入 1000円イヤホンの実力
  2. 2. “世界最速”の2TB microSDを発表！ 日本進出を本格化させる注目企業「Lexar」とは？
  3. 3. Xiaomi 17などを発表 3機種発表
  4. 4. 【2026年最新】パワーアップした「Amazon 新生活セール」を完全攻略！10万ptが当たる大抽選会も
  5. 5. シャオミがグローバル向けに「Xiaomi 17 Ultra」を発表、「Leitzphone」も
  6. 6. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
  7. 7. CPUの処理性能を上げる方法
  8. 8. 楽天モバイルが新たな基地局を2月1〜15日に全国30都道府県70市区町村で設置！JR山手線は主要18駅で5G対応済み、2026年前半に全駅完了予定
  9. 9. シャオミのMagSafeバッテリー、iPhoneにさらに「寄せて」来たぞ
  10. 10. メガネのくもりをさくっと解決。鯖江発の親水性コーティングクロス
  1. 11. 小学生でもスマホが当たり前な時代だからこそ。子どもの使いすぎを防ぐiPhoneのオススメ設定
  2. 12. Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」が2ヵ月間99円に
  3. 13. 11インチiPadシルバーが首位奪還！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/2/28
  4. 14. iPhone X対抗の「HUAWEI Mate 10」年内に日本発売、ファーウェイ呉氏が明言
  5. 15. デザインもコスパも超良好な廉価スマホ「Nothing Phone (3a) Lite」を実際にじっくり使ってみた！気付いた点も紹介【レビュー】
  6. 16. 写真・動画をバックアップできるUSB-Cカードリーダー /『G系油すた丼』を含む4商品を発売【まとめ記事】
  7. 17. 今年は値上げかもしれん…。iPhoneのメモリ、仕入れ値100％アップらしいよ
  8. 18. 農水省職員らウィキペディア書き込み　「ガンダム」に260件も
  9. 19. iPhoneリマインダー 便利に進化
  10. 20. 手頃な最新機種が欲しいあなたに。サードウェーブ「Skylake」搭載パソコン「Magnate IE」の販売を開始
  1. 1. 池江 破った「恋愛禁止ルール」
  2. 2. 待ち構えるドアラ 大谷はスルー
  3. 3. 元ロッテの米選手の被告が終身刑
  4. 4. 大谷 羽田経由で日本入りのワケ
  5. 5. 大谷 3月2日の試合から出場解禁
  6. 6. りくりゅう巡る発言に「偉そう」
  7. 7. りくりゅう 報奨金の使い道即答
  8. 8. J2山形社長が地元紙記者に恫喝か
  9. 9. りくりゅうペアの仲直り方法驚き
  10. 10. 【鳴門ボート　PG1スピードクイーンメモリアル】川野芽唯　準優は引き波に乗り6着　弟子の声援も届かず
  1. 11. 中日 大谷翔平に感謝感激のワケ
  2. 12. 侍Jのユニ 小園海斗が着ていた
  3. 13. 池江&萩野氏 恋の号砲きっかけは
  4. 14. 陛下がWBC観戦へ ネットは批判も
  5. 15. 大谷の一撃 超異例の2日連続HR
  6. 16. 侍J 牧は「邪魔な存在」になる
  7. 17. アリサ・リュウに熱愛説が浮上
  8. 18. 侍Jが7ー3で大勝 大谷は一番乗り
  9. 19. 小塚崇彦さん 安藤さんをXで
  10. 20. ドアラの「スルー」にファン爆笑
  1. 1. 嵐の大野智 5月末でSTARTO社退所
  2. 2. Ado、自身初の「実写MV」公開
  3. 3. アニメに謎の実写おばさん 話題
  4. 4. 松本人志起用のCM「ずっと反対」
  5. 5. 家族公認? 竹内涼真に新恋人か
  6. 6. 米国 イランを徹底的に攻撃へ
  7. 7. 水上恒司が結婚発表 妊娠も報告
  8. 8. ROLAND 経営店の家賃は「奇跡」
  9. 9. 中川家・剛、パニック障害での休養は診断書を持っていってようやく…「それでも首傾げ取ったけどな、社員は」
  10. 10. 熱愛報道の竹内涼真 共演時熱弁
  1. 11. 真矢さん実兄 病気知らなかった
  2. 12. 彼におなら嗅がせたい 衝撃結末
  3. 13. 「一度も米炊いたことない」絶句
  4. 14. 「クソっ」ノリノリ運転手に笑い
  5. 15. 大野智「半公人」になる可能性も
  6. 16. トヨタ会長が芸人のラジオに出演
  7. 17. 羽賀研二、逮捕後初のSNS投稿
  8. 18. 田村淳が土地購入 金額言えない
  9. 19. 気絶させて 起業家が壮絶な入院
  10. 20. 粗品 アンチの吉本社員と対面
  1. 1. 妻の匂いいつもと違う 不倫疑念
  2. 2. ゲッターズ飯田の一番弟子が指南
  3. 3. TDSを効率よく楽しむコース提案
  4. 4. ワークマン注目リカバリーウェア
  5. 5. 泡で髪色キープ 新アイテム
  6. 6. 勉強教える母親知ってもらいたい
  7. 7. 禁忌の治療薬服用で…問題発生
  8. 8. ZARAの春先「きれいめシャツ」
  9. 9. 「やわもち」ずんだもち味登場
  10. 10. 同窓会で再会 思わぬ展開に衝撃
  1. 11. 「まぶたに潜む病」漫画で解決
  2. 12. 「新幹線の座席」予想外の行動
  3. 13. 大人も可愛く ROPE' PICNIC
  4. 14. 美人じゃないのにモテる女性
  5. 15. 大島美幸 裸で砂場に埋められた
  6. 16. 駅すぐ3秒 おむすび屋オープン
  7. 17. セブン 数量限定のハードグミ
  8. 18. 北海道の暮らしを味わうカフェがオープン（小樽市）
  9. 19. ポムポムプリン 7年連続コラボ
  10. 20. 「奥さんが妊娠中の店長、落としたい」19歳新人バイトの計算高い誘惑に陥落…妻の出産より不倫に沼った夫【作者に聞く】