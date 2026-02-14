ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。ノルディック距離ではヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が今大会3個の金メダルを獲得。冬季五輪最多タイ記録となる個人での金メダル8個目となり圧倒的な実力を示している。そんな中、ノルウェーと米国にワックスに関する不正疑惑が浮上。ライバル国がスポーツ仲裁裁判所（CAS）への提訴をちらつかせる事態に発展している。ドイツの