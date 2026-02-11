ハーフパイプで転倒事故、コース修繕は意外な方法でミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選が11日、行われた。2回目で中国選手が雪上に倒れ、競技が中断するアクシデント。その後に現れた裏方の動きに、日本のファンが驚きの声を上げている。2回目の試技で中国の劉佳宇が転倒。雪上に打ちつけられ、その場から動けなくなった。スタッフが駆けつけ8分ほど競技が中断したのち、担架でパイプの外に運ばれた。